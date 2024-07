Erba, nel mini market sequestrati oltre 120 chili di pesce e zampe di animali mezzi marci

I militari della guardia di finanza di Erba hanno effettuato un controllo per verificare il rispetto della normativa a tutela della sicurezza prodotti e del consumatore in un mini-market della città. Sugli scaffali, pronti alla vendita, hanno subito notato dei prodotti alimentari per bambini su cui mancavano le indicazioni minime in lingua italiana previste dalla normativa a tutela del consumatore. Ma non è tutto. Durante il controllo venivano trovati circa 120 chili di pesci interi, tranci di pesci e parti di altri animali, congelati privi di etichetta, tracciabilità e confezione, esposti per la vendita.

Questi alimenti, pesci (sgombri, pagri, lucci di mare) e zampe affumicate di ovini, erano all’interno di cartoni da imballo e secchielli in plastica, in parte deteriorati, all’interno di un banco frezeer nella evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che fossero mantenuti in buone condizioni. Impossibile per l'acquirente capire da quanto tempo fossero conservati, nella totale violazione delle regole di conservazione e vendita di prodotti alimentari. Denunciato il titolare del mini-market, di nazionalità pakistana. Per il reato di detenzione di alimenti, destinati alla vendita, in cattivo stato di conservazione, reato punito con l'arresto fino a un anno o con una ammenda che va da euro 309 a euro 30.987, oltre alla sanzione amministrativa di 6.000 euro.