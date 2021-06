Canzo, minicar ribaltata: illesa la conducente

Incidente all'alba nella mattina del 25 giugno 2021 a Canzo. Una minicar si è ribaltata lungo la SP 41 che conduce al Lago del Segrino. Alla guida della piccola vettura c'era una donna di 37 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 5.40 ed inizialmente si è temuto il peggio per la donna al volante. Sul posto sono intervenute l'ambulanza del Sos di Canzo e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco chiamati per aiutare i soccorritori del 118 e mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. La donna, per fortuna, è stata estratta pressoché illesa dall'abitacolo ma è stata comunque trasportata in codice verde all'ospedale di Erba per accertamenti.