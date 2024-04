Micro auricolare nell'orecchio per copiare al test della patente: un egiziano all'ospedale per estrarlo

La guardia di finanza di Como ha scoperto l'ennesimo tentativo di frode agli esami di teoria per la patente di guida categoria "B". Durante una sessione d’esami presso la Motorizzazione Civile locale, i finanzieri hanno individuato uno dei candidati in possesso di un sofisticato sistema per ricevere suggerimenti esterni. L'allarme è stato lanciato nella mattina del 4 aprile 2024 dall'esaminatore stesso, il quale ha notato il comportamento sospetto del concorrente e ha contattato il numero di emergenza "117". Sul posto, le autorità hanno individuato un trasmettitore nascosto e un auricolare senza fili, chiaramente destinati a ricevere istruzioni esterne durante l'esame. L'uomo coinvolto, un cittadino egiziano di 40 anni, è stato immediatamente portato in ospedale per l'estrazione del micro-auricolare, pericolosamente occultato nel condotto uditivo. La sua presenza presso l'ospedale è finalizzata a garantire che l'intervento medico prevenga eventuali danni all'udito. Il materiale utilizzato per la frode sarà sequestrato per consentire alle autorità di risalire agli eventuali complici che potrebbero essere coinvolti in questa losca attività.