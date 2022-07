Michele Garruto, il parrucchiere di Rovellasca morto nell'incidente in moto

Si chiamava Michele Garruto il motociclista di 31 anni morto giovedì in un tragico incidente stradale a Saronno. Michele era molto conosciuto a Solaro e a Rovellasca dove aveva aperto due saloni di bellezza. Come racconta MonzaToday la passione per l'estetica e i capelli era nata fin da subito e in seguito agli studi all'Academy Center di Paderno Dugnano, Michele aveva iniziato a lavorare in un negozio a Solaro, il paese dove risiedeva. Poi aveva aperto il suo primo salone a Rovellasca e due anni dopo, nel 2016, aveva conquistato il titolo di Miglior parrucchiere d'Italia al concorso Barber Match per la categoria taglio Old School (22-28 anni). Il comune di Rovellasca nel 2017 lo aveva anche insignito della civica benemerenza.