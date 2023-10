Tenta di passare la dogana con 55 chili di metanfetamine: arrestata

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso hanno controllato un'auto diretta in Italia, guidata da una donna belga. La sua dichiarazione di non possedere nulla, fatta durante il normale controllo doganale, non ha convinto gli ufficiali doganali e i finanzieri. Di conseguenza, hanno deciso di sottoporre il veicolo a un controllo tecnico più approfondito, durante il quale hanno trovato quasi 55 chili di metanfetamine nascosti nell'auto. Su ordine dell'autorità giudiziaria, la donna è stata arrestata, e sono stati sequestrati gli stupefacenti, l'auto utilizzata per il trasporto e altri oggetti rinvenuti. Attualmente, sono in corso le indagini.