Merone, tetto in fiamme a Baggero

È dalle 7 di questa mattina, 28 novembre 2020, che i vigili del fuoco del distaccamenteo di Erba sono all'opera per spegnere l'incendio che è partito dal tetto di una cascina in fase di ristrutturazione a Merone, località Baggero. Ancora da chiarire i motivi e le dinamiche dell'incendio per cui al momento (8.25 circa) sono ancora all'opera per spegnerlo definitivamente i vigili del fuoco.

