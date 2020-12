Merone, spari nella notte: ferito un uomo di 40 anni

È accaduto a Merone, intorno alle 4.15 di questa notte, 18 dicembre 2020. In prossimità di via Armando Diaz si sono sentiti degli spari e un uomo di 40 anni è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri di Cantù e anche un' ambulanza del Lariosoccorso che ha trasportato il ferito inizialmente in codice rosso, poi divenuto giallo, all'ospedale Manzoni di Lecco. Intervenuti anche i vigili del fuoco, per aiutare le forze dell'ordine a raggiungere il luogo dello sparo. Ancora da chiarire le dinamiche dei fatti, su cui indagano i carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo si trovava in un'area boschiva tra Monguzzo e Merone. Il luogo è frequentato abitualmente da pusher e tossicodipendenti. Il proiettile lo avrebbe colpito alle gambe.

In aggiornamento.