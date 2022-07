Il ristorante che durante la serata si trasforma in discoteca abusiva: chiuso locale a Merone

La licenza era valida per la somministrazione di alimenti e bevande ma il ristorante di Merone durante la serata subiva una vera e propria trasformazione diventando una discoteca (senza licenza, quindi abusiva) con tanto di luci a intermittenza e Dj. Gli agenti della polizia di stato e i carabinieri hanno ripreso tutto durante alcuni sopralluoghi in incognito come comuni avventori documentando lo svolgimento di più serate con la partecipazione di moltissime persone nella discoteca abusiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il locale è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di cibo e bevande ma nelle ore serali in una struttura a vetri e in uno spazio esterno, veniva di volta in volta “organizzata” una pista da ballo liberando dagli arredi le zone da destinare alle danze, il Dj cominciava a mettere la musica e c'erano anche banconi dedicati solo a chi ballava. Oltre alla normale attività di ristorazione pagando un prezzo fisso di 10,00 euro si poteva avere accesso alla discoteca.

L'intervento delle forze dell’ordine ha così posto fine all'attività, oltretutto reiterata nel tempo, perché il legale rappresentante della società che gestisce l’esercizio pubblico era già stato destinatario di provvedimenti simili.