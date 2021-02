Menaggio, incidente sulla statale Regina: 8 persone ferite. Caos traffico

È accaduto intorno alle 17.55 sulla SS340, anche conosciuta come statale Regina, all'altezza della galleria di Menaggio. L'incidente vede il coinvolgimento di più vetture e sono almeno 8 le persone coinvolte tra cui una ragazza di 14 anni. Dai primi dati emersi non sembrerebbe esserci nessuno in serio pericolo e potrebbe trattarsi di un tamponamentoi che andrà ad infierire sul traffico che oggi, come già scritto, a Como e dintorni era molto intenso. L'incidente è attualmente segnalato come codice giallo.

Sul posto sono comunque intervenuti anche i vigili del fuoco e Polstrada di Como e un'ambulanza. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori risvolti sull'incidente e sul traffico.