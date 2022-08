Tragedia a Menaggio, investito un bambino di 7 anni: è molto grave

Tragedia questa mattina 2 agosto 2022 a Menaggio in via Mylius. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un bambino di 7 anni è stato investito e le sue condizioni sarebbero gravissime. L'incidente è segnalato come codice rosso. Sul posto intervenuti i soccorsi del 118, un'ambulanza e l'elisoccorso da Bergamo.Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda e la polizia locale sta ricostruendo l'episodio. In aggiornamento e in attesa della ricostruzione ufficiale dell'incidente.