Mega rissa nella notte a Merone: 50 persone coinvolte

Una rissa avrebbe coinvolto 50 persone nella notte tra sabato 24 e domenica 25 settembre a Merone intorno alle 3 di notte. Le forze dell'ordine, come riporta anche Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono intervenute alle 3.32 insieme a un'ambulanza in via Valassina per sedare gli animi di una cinquantina di persone. Le cause e le dinamiche sono ancora in fase di accertamento e si attende anche conferma sul numero delle persone coinvolte di cui nessuna ha avuto bisogno di essere ricoverata. In aggiornamento.