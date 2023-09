Il 16enne che alle 4 di notte con i suoi amici forza la saracinesca del Mc Donald's per rubare

Sono le 4.20 della notte dell'8 settembre quando le volanti della polizia di Stato sono andate in via Plinio dopo che la centrale operativa ha segnalato che era scattato l’allarme anti-intrusione del fast food di Como. Subito gli agenti hanno notato 4 ragazzi che correvano in direzione dei giardini a lago, dove sono stati immediatamente fermati.

Da un primo controllo sommario degli zaini, i quattro giovani sono stati trovati in possesso di 2 tablet ed 1 telefono cellulare e non hanno saputo giustificare la provenienza di questi oggetti. Avevano anche alcune lattine di birra e di stick di succhi di frutta.

Questo materiale era tutto riconducibile al furto al Mc Donald’s, tranne il telefono cellulare, che è risultato essere stato rubato qualche giorno prima in un negozio di Milano e quindi oggetto di ricettazione.

Una volta portati in Questura i quattro sono stati fotosegnalati e sono risultati essere cittadini marocchini, di età compresa tra i 16 e i 21 anni: tre maggiorenni ed un minorenne, tutti senza documenti ed irregolari sul territorio nazionale, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

I poliziotti all’arrivo del gestore del fast food, hanno visionato le immagini della video sorveglianza interna, dalle quali hanno riconosciuto i quattro fermati mentre forzavano la saracinesca dell’entrata e che, dopo essere entrati, rovistavano all’interno del negozio per poi fuggire.

Gli agenti hanno avuto la conferma che il materiale trovato nei loro zaini fosse effettivamente di proprietà Mc Donald’s.

I 3 maggiorenni sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo fissato per oggi, mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero ed affidato a una comunità per minori.