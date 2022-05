Maxi sequestro: oltre 870mila euro di accessori per auto e moto made in Cina con loghi falsi e bandiera italiana

Merce per oltre 870mila euro, importata dalla Cina e dal Pakistan ma con il tricolore italiano e i loghi delle principali case automobilistiche e motociclistiche: Suzuki, Iveco, Moto Guzzi, Volvo, Fiat, Harley Davidson. Da un negozio di Cadorago, dove questi pezzi erano venduti e esposti sugli scaffali, la guardia di Finanza di Como ha avviato le indagini fino a ricostruire la filiera, partendo da Como e arrivando a trovare un deposito a Mantova.

Le indagini

L’operazione di polizia-economica finanziaria è cominciata negli scorsi mesi scorsi quando i Baschi Verdi del Gruppo di Como hanno notato, esposti sugli scaffali di negozio di Cadorago, articoli per automobili reclamizzati con l’inequivocabile bandiera tricolore, nonostante fossero stati interamente realizzati in Cina. Inoltre, i militari hanno trovato toppe in stoffa contraffatte che raffiguravano illecitamente, i marchi Suzuki, Iveco, Moto Guzzi, Volvo, Fiat, Harley Davidson, Triumph, Kawasaki, Ducati, Renault e Mercedes e capi di abbigliamento (cinture, borselli, gilet e foulard), senza le indicazioni di origine e di provenienza e dei dati relativi alle composizioni fibrose.

I finanzieri hanno quindi ricostruito l'intera filiera partendo da Como e analizzando i flussi degli arrivi della merce e delle relative procedure doganali.

Le indagini hanno portato gli agenti a un deposito nella provincia di Mantova, dove le Fiamme Gialle lariane hanno trovato una grande quantità di accessori vari per automobili, camion e biciclette (oltre 112.000 prodotti, tra cui coprivolanti, pedali, guanti, lampade alogene, coppie di freni, camere d’aria, portapacchi e parafanghi), importati dalla Cina e dal Pakistan ma con il tricolore italiano e/o la denominazione “Italia” sul packaging: questo induceva in errore il potenziale acquirente sull’origine degli accessori.

La merce del valore di oltre 870.000 euro e destinata in massima parte ai consumatori finali per il tramite della grande distribuzione organizzata, è stata sequestrata nel corso dell’operazione nei confronti di due imprenditori di Como e di Mantova.

Gli imprenditori dovranno rispondere dei reati di contraffazione, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, oltre che delle violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo e dalla normativa di settore in materia di corretta etichettatura dei prodotti tessili, per le quali i Finanzieri hanno proceduto, tempestivamente, a informare la Camera di Commercio di Como-Lecco.

Resta ferma la presunzione di innocenza dei soggetti denunciati penalmente.