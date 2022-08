Maxi controlli a Como: dormitori abusivi per i venditori ambulanti

Nella mattinata di ieri 5 agosto nella città di Como la Questura ha effettuato controlli straordinari con l?impiego di equipaggi della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza. Alle attività hanno partecipato anche alcune unità della polizia locale di Como ed ha collaborato anche la polizia stradale, la polizia ferroviaria e la polizia di frontiera, i carabinieri con personale del N.A.S.: un vero e proprio spiegamento di forze.

Durante queste operazioni sono stati individuati due appartamenti adibiti dai proprietari, in modo totalmente abusivo, a dormitori per immigrati impegnati nella vendita ambulante abusiva di fiori e altra oggettistica nelle vie del centro di Como. I proprietari verranno sanzionati per il mancato rispetto della normativa in tema di ospitalità degli immigrati Stato e per vendita senza autorizzazioni sul suolo pubblico, con contestuale ordine di allontanamento.

I controlli hanno inoltre interessato 7 locali, di cui uno solo è risultato completamente in regola con le normative vigenti. In particolare è stata riscontrata la violazione dell?obbligo di comunicazione alla Questura degli alloggiati da parte di un B&B del centro. Il proprietario verrà denunciato. Sempre nel centro storico reato per mancata emissione di scontrini fiscali da parte di un bar , il mancato pagamento del canone RAI da parte di una sala scommesse e la violazione delle normative igenico-sanitarie da parte di tre esercizi commerciali, a cui sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6.500 euro.

L?attività della Locale di Como ha poi consentito di denunciare due persone per il reato di invasione di terreni ed edifici e danneggiamento, essendo state sorprese a bivaccare nell?area ex Ticosa all?interno di una cabina dell?ENEL.

Nel corso del servizio sono stati controllati in totale 8 esercizi commerciali, 190 persone e 29 veicoli, sono state denunciate, per vari reati, 3 persone e la polizia stradale ha proceduto alla confisca di alimenti irregolarmente trasportati.