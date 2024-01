Maxi blitz all'alba nei boschi comaschi, sequestrati chili di droga e 19mila euro: arrestato lo spacciatore

Un sequestro importante nei boschi della droga, frutto di un blitz dei carabinieri, organizzato all'alba dopo le segnalazioni di alcuni residenti di Arosio. Parliamo di quasi due chili di droga e per la precisione 120 grammi di eroina, 540 grammi di cocaina, 1.055 grammi di hashish, del materiale per il confezionamento e il taglio, quattro telefoni cellulari e due maceti. Ma non solo: in possesso del 22enne arrestato per spaccio anche 19.000 euro, divisi in mazzette termosaldate.

A coordinare il tutto il sottotenente Claudia Cangiano, della compagnia di Mariano Comense. Con il supporto degli squadroni di Sicilia hanno sorpreso in fragranza di reato e arrestato lo spacciatore di 22 anni, marocchino irregolare e senza fissa dimora.

Il blitz all'alba

L’attività dei carabinieri è iniziata questa mattina, molto presto, con l’impiego di una decina di militari di Mariano Comense e una squadra di carabinieri Cacciatoti. I primi hanno cominciato subito la cinturazione in località Cascina Guasta (Arosio), che è l'area segnalata dai residenti per l'intensa attività di spaccio. I carabinieri cacciatori invece si sono infilati nel bosco, studiando i movimenti degli spacciatori e seguendoli per diverse ore fino ad arrivare a chi teneva "il grosso" della droga e dei soldi. Il 22enne trovato in possesso di una notevole quantità di soldi, droga e armi è stato arrestato.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità, con l’impiego di personale delle stazioni carabinieri e degli squadroni cacciatori.