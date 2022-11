L'ultimo saluto al pilota Matteo Pozzoli: Canadair sul cielo di Erba

La tragedia aerea lo scorso 28 ottobre, giorno in cui sono anche stati ritrovati i resti di Matteo Pozzoli, 58 enne di Erba, e Roberto Mazzone, 62enne di Salerno, i due piloti che erano a bordo del Canadair caduto a Linguaglossa in provincia di Catania. Oltre all'inchiesta aperta dalla Procura di Catania è stata avviata, come per ogni incidente aereo, un'indagine anche da parte del Ministero della Difesa. Oggi però per Erba era il momento del saluto, il giorno in cui dire addio a Matteo e Roberto e lo hanno fatto nel modo che lui avrebbe amato: volando. Presente e commossa la sua famiglia, così come molti amici e anche alcuni colleghi dell'Aero Club di Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riportiamo le sentite parole di Alessia, che lavora negli uffici dell'Aero Club e che rendono perfettamente l'idea dell'atmosfera fatta di emozioni:

"Una mattina di emozioni, commozione, pianti (mai pianto tanto). Sono andata a Erba e mi sono trovata con la mia cara amica e collega dell'Aero Club di Como e nostri cari Amici Piloti di Canadair. Siamo andati alla Commemorazione di Matteo (era il suo paese) e Roberto.

Prima della Messa, uno stupendo Canadair ha fatto alcuni passaggi sopra di noi, in ricordo di Matteo e Roberto. Un momento indescrivibile. Ancora adesso sto piangendo (i miei hanno detto che ha fatto anche un giro sopra casa nostra).

Siamo vicini con tutto il cuore alla meravigliosa famiglia di Matteo (conosciuti stamattina, una famiglia bellissima) e di Roberto, a tutti i loro amici e colleghi, ai vigili del fuoco, alla protezione civile.

Grazie di cuore davvero per tutto ciò che fate per noi, i boschi e gli animali. Come già detto, ho sempre ammirato tutti i Piloti (onorata di aver trovato un Lavoro proprio in questo mondo Speciale) e in particolar modo proprio voi piloti di Canadair. Non uso spesso la parola eroi, ma voi siete i veri Eroi, tanto buoni e umili."