Matteo Confalonieri il 44enne morto nell'incidente a Varedo: amava le moto e la musica

Un tragico incidente avvenuto ieri 9 maggio 2021, ha tolto la vita a Matteo Confalonieri, 44 anni, residente a Laglio. Era in sella alla sua moto, e proprio le moto erano una delle sue grandi passioni insieme alla musica. Aveva collaborato in consolle e per alcune serate anche con Dj History Como. Dj Tote lo ricorda come una persona sempre disponibile e pronta a darsi da fare e sono tutti ancora increduli per l'accaduto. Vogliono ricordarlo così, come in questa foto: intento a mettere musica in consolle insieme ai suoi vecchi amici.

«Siamo senza parole, dice Dj Tote, ed esprimiamo tutte le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Era spesso all'estero Matteo ma noi lo portiamo nel cuore e siamo senza parole per ciò che è successo».