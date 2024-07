Un masso si stacca dalla parete, scalatori colpiti da una scarica di sassi in Grignetta

Poteva davvero finire in tragedia oggi 15 luglio per due scalatori in Grignetta, due 32enni. Teatro dell'incidente la zona del Torrione Palma sulla Grigna Meridionale. Intorno alle 13 è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: i due sono stati investiti dal distacco di alcuni sassi, uno definito sui social da uno degli scalatori come un "masso enorme", che si è staccato mentre affrontavano il primo tiro della via Cassin del torrione Palma, il torrione da 1928 metri d'altezza che staglia sulla nervatura occidentale, poco prima della cresta Segantini. Sul posto è stata inviata una squadra della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino dal Bione con l'elicottero decollato da Bergamo. Mobilitata anche l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio.

I due uomini, per fortuna, non avrebbero subito conseguenze serie e sono stati valutati in codice giallo per il trasporto all'ospedale Papa Giovanni XXIII.