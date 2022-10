Massimo tarantino, l'ex calciatore del Como che ha disarmato l'aggressore di Assago

I più lo ricordano per essere un ex calciatore dell'Inter, ma Massimo Tarantino, l'uomo che ha disarmato l'aggressore del centro commerciale di Assago, ha militato anche nel Calcio Como nelle stagioni 2002-2004 con 34 presenze e due gol segnati. Tarantino, ora 51 anni e dirigente sportivo, era all'interno del centro commerciale Milanofiori quando ha sentito le urla tra le corsie del supermercato. Il suo intervento è stato decisivo, aiutato da altre persone si è scagliato contro l'aggressore e lo ha disarmato. "Io eroe? Non ho fatto niente", ha dichiarato davanti alle telecamere intervenute sul luogo della tragedia.

Nell'aggressione compiuta da Andrea Tombolini ha perso la vita un cassiere del supermercato, il peruviano Luis Fernando Ruggieri, mentre altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite. Tombolini ha agito brandendo un coltello da cucina che ha preso da uno scaffale. Dopo il drammatico e violento gesto gridava en correva come un pazzo, hanno dichiarato alcuni testimoni, tra i quali lo stesso Tarantino.