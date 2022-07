Marmolada, Alessandra sopravvive, il suo Tommaso ucciso dal ghiaccio: "Ti amerò per sempre"

Viveva a Schio Alessandra De Camilli con il suo compagno Tommaso Carollo ma è originaria di Como. Quel maledetto giorno, la coppia, amante della montagna si trovava proprio sulla Marmolada, dove il ghiaccio è crollato, dividendo i loro destini. Lei è sopravvissuta, lui è morto.

Alessandra, apprezzato architetto è una delle persone rimaste ferite dal terribile crollo di ghiaccio sulla Marmolada, Tommaso Carollo, di 48 anni era invece il suo compagno che nella tragedia ha perso la vita ed è uno delle 7 vittime del disastro.

La donna, 51enne ha scritto su Facebook dall’ospedale di Trento dove è ricoverata in ortopedia. Il primo pensiero è andato a Tommaso e la foto del post ritrae la coppia felice in montagna, mentre si baciano. Lei scrive: "Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre". Tantissime le risposte di solidarietà e condoglianze a cui segue un altro pensiero di gratitudine di lei: "Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono.Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini".

I medici del Santa Chiara di Trento hanno già operato la 51enne originaria di Como a un ginocchio. Ha anche delle fratture e dovrà fare un percorso di riabilitazione. Non rischia però la vita. Ha voluto essere lei a ricordare per prima e pubblicamente il suo amore, con quella foto in montagna, in uno dei loro ultimi momenti insieme e la promessa di un amore eterno.