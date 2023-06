Marijuana in tasca e un provvedimento d'arresto a suo carico: arrestato in centro storico

Nel pomeriggio del 31 maggio la squadra volante ha arrestato un cittadino nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, perché su di lui pendeva un’ordinanza di arresto emessa dal tribunale di Palermo il giorno prima.Il giovane, persona già nota agli agentp, aveva già commesso, nei giorni scorsi, una serie di reati, tra cui resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale, e per questo era stato denunciato all’autorità giudiziaria. Poiché l’uomo aveva l’obbligo di dimora nella città di Palermo, le informative di polizia redatte dagli agenti delle volanti di Como erano state anche trasmesse al tribunale del capoluogo siciliano che, nel giro di poche ore, ha valutato e determinato l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari.

Al momento del fermo, avvenuto nel pomeriggio di ieri in piazza Grimoldi, il giovane è stato anche trovato in possesso di quasi 2 grammi di marijuana ed è stato quindi accompagnato in Questura dove ha iniziato a scalciare e urlare nei confronti degli agenti. Per questo motivo il nigeriano è stato anche denunciato a piede libero per per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato amministrativamente per il possesso della droga, e infine arrestato per il provvedimento restrittivo a suo carico emesso dal tribunale di Palermo.