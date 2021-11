Marijuana nel frigorifero e 10 Rolex falsi: arresto a Mariano Comense

In un frigorfero collocato nel suo garage nascondeva 330 grammi di marijuana mentre in una credenza nascondeva 10 Rolex falsi. Un 24enne di Mariano Comense è finito nei guai. I carabinieri della Tenenza dei carabinieri di Mariano Comense hanno effettuato una perquisizione presso il suo domcilio a conclusione di una meticolosa indagine. Da tempo, infatti, i militari stavano indagando su di lui. Per il giovane le accuse sono di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di introduzione e commercio nel territorio nazionale di prodotti falsi.