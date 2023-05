300 chili di marijuana, condannato: il caso è collegato a un omicidio avvenuto nel Comasco

Conosceva Metaj Besnik, il pregiudicato albanese di 39 trovato cadavere nei boschi di Eupilio nel 2027: Antonio Resera, 65enne agricoltore di San Pietro Feletto (in provincia di Treviso) era già finito in manette l'8 giugno del 2020 al termine di una vasta operazione che aveva smantellato un'organizzazione italo-albanese specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti tra il veneto, Como, Lecco e Reggio Calabria (oltre che in vari Paesi esteri). Nel suo casolare erano stati ritrovati 350 chili di marijuana e 270 grammi di cocaina. Oggi, 30 maggio, come riportato dal giornale online TrevisoToday, Resera è stato condannato a 4 anni e 5 mesi.

L'uomo conosceva bene Besnik, il cui corpo è stato trovato in stato di decomposizione con due fori di proiettili all'altezza delle tempie, segno evidente di una esecuzione. L'albanese era entrato in confidenza con Resera e aveva piazzato la droga all'interno del suo casolare. Resera aveva spiegato che lui dello stupefacente non ne sapeva nulla. Una volta scoperto l'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti aveva chiesto spiegazioni a al 39enne spiegazioni a Besnik e quando ha realizzato che la droga era sparita (sequestrata dagli investigatori) aveva avuto paura di essere incolpato.