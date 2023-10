A Mariano Comense rubano i giocattoli sopra la tomba di una bambina

La storia è stata raccontata da mamma Susanna prima a Sei di Mariano Comense se... e piano piano sta facendo il giro del web, sdegnando e commuovendo molte persone. "Oggi sono tre anni che mia figlia non c'è più e le abbiamo portato un gioco al cimitero di Perticato a Mariano Comense, ed è sparito nel giro di 3 ore. Oltre a quello hanno preso tutti gli altri giochini che aveva "a farle compagnia". Io mi chiedo solo una cosa: ma tu, madre di questi bambini che rubano al cimitero, con che tranquillità dormi la notte?. Io sono molto rattristata da questa situazione che oramai va avanti da 3 anni ininterrottamente. Spero che si possano mettere delle telecamere, non solo per mia figlia, ma anche per tutte le situazioni spiacevoli".