Mariano Comense, paura nel condominio Le Piazze: rifiuti prendono fuoco

Un intervento urgente quello di ieri, 20 luglio a Mariano Comense che ha visto l'impiego di due squadre dei vigili del fuoco di Cantù. In via San Francesco, per cause ancora da stabilire, si sono incendiati 20 metri cubi di rifiuti presso il condomino Le Piazze. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha limitato i disagi per i residenti e fortunatamente non si segnalano feriti.