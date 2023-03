Compra una cucina online e paga 4 rate: truffato un pensionato comasco

Aveva visto una bellissima cucina su Subito.it e voleva acquistarla. Così un 66enne di Mariano Comense ha contattato il venditore, un ragazzo di 31 anni di Roma e ha preso accordi per il prezzo, concordato a 1.500 euro e la consegna. Il pensionato comasco è andato al bancomat e ha cominciato a fare i versamenti da 200 euro l'uno, caricando i soldi sulla Postepay del presunto venditore. Dopo le prime 4 ricariche, è stato avvisato dagli operatori della banca che poteva trattarsi di una truffa. I carabinieri di Mariano Comense hanno quindi rintracciato tramite il numero di telefono e quello della carta Postepay il 31enne romano, già noto per precedenti di truffe di questo genere. L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero. Per l'eventuale risarcimento il pensionato dovrà aspettare la fine del processo.