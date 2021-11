Emergenza a Mariano per una bimba di soli 18 mesi: portata a Bergamo con l'elisoccorso

Erano circa le 18 di ieri 19 novembre quando l'elisoccorso è stato visto prima sorvolare e poi atterare a Perticato (Mariano Comense). Una bimba di soli 18 mesi ha avuto un malore e i genitori hanno subito chiesto l'intervento del 118 che ha mandato anche l'elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso. Tante le persone del posto che si sono riversate sulle strade per capire cosa stesse succcedendo. Secondo quanto riferitoci da alcuni testimoni in loco la piccola avrebbe avuto un malore, forse dovuto a un rigurgito. La piccola è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Le condizioni della bimba secondo le prime informazioni ricevute sembrerebbero molto gravi.