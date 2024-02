Mariano, rubano al Gigante 1.500 euro di profumi e cosmetici: incastrati dalla telecamere

Era lo scorso 6 febbraio quando quattro persone sono entrate al Gigante di Mariano Comense e hanno nascosto dentro borse e zaini 1500 euro di prodotti (cosmetici e profumi) uscendo poi dalla porta di sicurezza e scappando a bordo di un'auto che li aspettava all'esterno del supermercato. I carabinieri di Mariano Comense hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza e dei lettori di targhe inoltre, per identificare i soggetti, hanno utilizzato il S.A.R.I. (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini) che riesce da un'immagine fotografica di un soggetto ignoto a effettuare una ricerca computerizzata nella Banca dati AFIS, e grazie a due algoritmi di riconoscimento facciale, è in grado di fornire un elenco di immagini ordinato secondo il grado di similarità. Così i quattro malviventi sono stati identificati: si tratta di due cittadini rumeni di 25 e 31 anni e due cittadine rumene di 25 e 27 anni, tutti pregiudicati che sono stati denunciati in stato di libertà.