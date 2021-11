Mariano Comense, fugge in moto in contromano ma cade: arrestato per resistenza e ricettazione

I carabinieri del comando di Mariano Comense hanno proceduto questa mattina, martedì 9 novembre, all'arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione un 35enne nato a Mariano Comense. L'uomo, alla vista dei militari, a bordo di una moto risultata rubata, si è dileguato contromano per diverse vie del centro del paese cercando di seminarli, ponendo in pericolo la sicurezza pubblica. In prossimità di una rotonda ha perso il controllo della moto lasciandola cadere a terra e cadendo con essa, proseguendo poi il tentativo di fuga a piedi ma venendo bloccato dopo circa 50 metri. Sarà trattenuto in camera di sicurezza in attesa di processo direttissimo previsto per la mattinata di oggi.