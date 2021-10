Malpensa, 800mila euro di cocaina nascosti tra i quadri arrotolati

Circa 5000 dosi, per un valore approssimativo di 800mila euro. È il frutto dell'operazione avvenuta nei giorni scorsi dei Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Malpensa, operazione che ha portato all’arresto di un cittadino boliviano e al sequestro di oltre 5 kg di cocaina purissima che se venduta al “dettaglio” avrebbe fruttato circa 800.000 euro. Era destinata allo spaccio in Trentino.

Il sequestro e la tecnica della consegna controllata

La spedizione, arrivata alla Cargo City dell’aeroporto di Malpensa proveniva dal Brasile e conteneva delle tele utilizzabili come quadri decorativi, ed è stata intercettata dai Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa impegnati nell’apposito dispositivo di contrasto ai traffici illeciti che, con l’ausilio delle unità cinofili antidroga, hanno individuato la sostanza stupefacente nascosta all’interno di tubi attorno ai quali erano arrotolate le tele.

Con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio, i Finanzieri hanno messo in atto la tecnica della “consegna controllata” al fine di acquisire ulteriori prove ed elementi di fatto utili a individuare i responsabili del traffico di droga seguendo, in incognito ed a distanza, la spedizione fino alla consegna della stessa al destinatario avvenuta a Cles (TN). Il conseguente intervento in flagranza, ha consentito alla polizia economico-finanziaria di sequestrare la spedizione contenente circa 4 kg di cocaina e di arrestare un cittadino boliviano.

Durante l’arresto i Finanzieri hanno perquisito l’abitazione dell’arrestato residente nella cittadina trentina, coniugato e con prole, rinvenendo un altro chilo 1 di “coca”, nascosta in barattoli di alluminio con doppi fondi sigillati e foderati con tessuti di vario tipo, in statuette etniche raffiguranti animali, in un pacchetto di gomme da masticare ed in un contenitore pieno di riso. Le attività di indagine hanno consentito ai Finanzieri di individuare anche il mittente della

spedizione, un cittadino di nazionalità brasiliana, non presente sul territorio nazionale. Pertanto, le Fiamme Gialle procederanno con approfondimenti e sviluppi investigativi per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda ed individuare ulteriori soggetti coinvolti nel sodalizio di criminali organizzati per introdurre nel territorio dello Stato ingenti quantitativi di stupefacenti destinati ad assicurare l’approvvigionamento di droga ai pusher che poi la distribuiscono nelle piazze dello spaccio.

Questa operazione di costante attività di controllo economico-finanziario del territorio effettuato dalla Guardia di Finanza, volta al contrasto di ogni forma di traffici illeciti, tra i quali rientra quello internazionale di droga, ha consentito di impedire la messa in circolo di 5.000 dosi di cocainanelle strade di Cles e, più in generale, nella provincia di Trento.