Manuela, morta nell'auto finita nel lago: il carro funebre sbaglia strada e resta bloccato nelle neve

Tutto era pronto per rendere l'ultimo omaggio a Manuela Spargi, la donna morta nell'auto finita nel Lago di Como per una manovra sbagliata a Piona, frazione di Colico.

Era gremita la chiesa di San Leonardo Murialdo a Milano, tuttavia, il feretro non è mai arrivato, bloccato sul carro funebre in una tormenta di neve al passo Dordona (Sondrio). È successo nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio e il funerale è stato rinviato.

Una vicenda assurda, iniziata quando il conducente del mezzo funebre, invece di imboccare la superstrada del Lago di Como e dello Spluga verso Milano, si è diretto verso Sondrio. Successivamente si è immesso su una strada solitamente chiusa in inverno che porta al passo Dordona, nel comune di Fusine (Sondrio). Proprio qui è rimasto bloccato dalla tormenta di neve e col telefono senza campo.

L'uomo ha quindi lasciato il mezzo funebre e percorso quasi dieci chilometri a piedi verso un rifugio, dove ha chiesto aiuto. "La centrale ha attivato le squadre territoriali - spiega il Soccorso Alpino -. Insieme ai militari della guardia di finanza e ai carabinieri. I soccorritori sono saliti con le motoslitte e con un mezzo quad; si ringrazia la società impianti di Foppolo e Akja per avere collaborato nella messa a disposizione di alcuni mezzi. L’uomo è stato raggiunto, valutato e accompagnato a valle, fino a Foppolo, dove c’era l’ambulanza per il trasporto in ospedale".

Il 37enne, raggiunto al valico con la Val Brembana, è stato sottoposto ad accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nessuno, tuttavia, ha informato i familiari dell'accaduto.