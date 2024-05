Si è infilzato nella ringhiera: trasportato in elicottero all'ospedale di Varese

Un 28enne è rimasto vittima di un brutto infortunio. Il giovane uomo sarebbe rimasto infilzato in una ringhiera a Lanzo d'Intelvi. Il fatto è avvenuto poco dopo le ore 15.30 nei pressi di via Padre Pio. Per soccorrerlo sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario accorso con l'elicottero del 118 di Como. Sebbene il 28enne non fosse in pericolo di vita è stato ritenuto opportuno trasportarlo in volo all'ospedale Circolo di Varese. Dalle prime informazioni sembra che a essere stato trafitto sia stato un arto superiore.