Mangia di nascosto il frutto dell'albero di piazza Martinelli: bimbo di 3 anni in ospedale con febbre alta

Febbre a 40 e problemi gastro intestinali hanno messo subito in allarme i genitori di un bambino di 3 anni che all'alba di domenica 9 aprile 2023 è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. A preoccupare seriamente il papà e la mamma è stata la confessione del piccolo: ha raccontato di aver mangiato lo strano frutto di un albero presente in piazza Martinelli. Immediatamente si è cercato di capire di quale pianta si trattasse. Il padre è tornato in piazza Martinelli e ha scattato una foto al frutto e alla pianta poi, su consiglio dello stesso personale medico, ha effettuato una ricerca con l'app PlantNet. Si è così arrivati ad individuare la pianta in questione. Si tratta dell'albero dell'Amolo (nome scientifico Prunus cerasifera). Di per sé il frutto prodotto da questa pianta non è nocivo, anzi è commestibile. ma nel caso dell'ingestione da parte di un bambino piccolo potrebbe dare qualche problema gastroenterico con febbre annessa. In particolare modo tali problemi possono insorgere se viene ingerito il frutto acerbo, come nel caso del bambino di piazza Martinelli (il frutto dell'Amolo giunge a maturazione tra giugno e luglio). Inoltre, come spiegato ai medici ai genitori del bambino, può avere contribuito anche il fatto che il frutto non fosse stato lavato e fosse ricoperto di polvere. Ad ogni modo, il bambino non è in pericolo di vita ed è stato dimesso anche in virtù della buona risposta ai medicinali somministrati.