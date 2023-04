Si perdono sui monti: mamma e neonata soccorse a Montemezzo

Un pomeriggio che non dimenticherà mai la donna tedesca che oggi, 5 aprile 2023, si è persa nelle zone boschive di Montemezzo. La donna era con la sua figlia neonata quando si è accorta di essere uscita dal sentiero e di non riuscire più a trovare la via del ritorno. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo che con l'ausilio dell'elicottero decollato da Malpensa sono riusciti a individuare e recuperare madre e figlia.