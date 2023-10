Va a vivere con la fidanzata prostituta a casa di un malato psichiatrico e lo maltratta: arrestato

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno arrestato un 49enne pluripregiudicato e tossicodipendente. Il provvedimento ha avuto origine dalle indagini che i militari canturini hanno avviato in seguito a una querela presentata a metà settembre. Un sessantenne con problemi psichiatrici si è presentato in caserma assistito dalla sorella e ha denunciato di essere vittima di continui ricatti e maltrattamenti da parte del 49enne e della sua compagna. In seguito alle indagini, è emerso che la compagna del 49enne era coinvolta in attività di prostituzione e che questa si svolgeva presso la residenza del 60enne, dove l'arrestato era di fatto residente. Infatti il 49enne era riuscito a farsi concedere la residenza presentandosi insieme alla sua vittima in Comune a Cantù per formalizzare il tutto.