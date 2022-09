Maltempo sulla provincia di Como: la conta dei danni

Ingenti i danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Como nella notte dell'8 settembre 2022. La situazione più grave è ancora una volta quella che riguarda Blevio dove fango e detriti hanno di nuovo ferito le frazioni di Sopravilla e Capovico. La Lariana è stata chiusa tutto il giorno a causa del materiale franato e della presenza dei mezzi di soccorso.

La violenza della grandine, della pioggia e del vento ha causato danni un po' ovunque. Particolarmente critiche le situazioni su alcune delle principali strade. In via per San Fermo a Como si sono verificate due diverse frane che hanno costretto alla chiusura della strada in un primo momento totalmente, poi a senso unico alternato. In via Torno un'altra frana ha costretto alla chiusura fino alla sgombero avvenuto nella mattinata grazie ai mezzi della protezione civile, del Comune e dei vigili del fuoco.

Nella foto sopra la situazione al tunnel di Santa Marta a Como. In via Brambilla, sempre a Como. acqua e fano hanno letteralmente sommerso la strada (nella foto di Barbara Pirovano). Il piano interrato dell'Hotel Hilton e i garage del vicino complesso residenziale, in via Borgovico nuova, sono stati allagati a causa della vicina roggia che ha letteralmente rotto gli argini fuoriuscendo e inondando i locali sotto terra.

Nella frazione di Cavallasca a San Fermo della Battaglia sono diverse le case in cui si sono verificati gravi allagamenti che hanno provocato danni alle abitazioni sopratutto nei garage e nelle taverne. In particolare alcune case di via Cavour hanno rivissuto un incubo già successo nel luglio 2021.