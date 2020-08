Disastro maltempo nel Comasco: strade chiuse, allagamenti e smottamenti

Come pre-annunciato dal meteo e dalla protezione civile, che aveva lanciato l'allerta arancione su tutta la Lombardia, i forti temporali e il maltempo sono arrivati, da ieri sera, 27 agosto, anche nel Comasco. Tante le zone colpite, ma in particolare Dongo, Gravedona e Vercana. In questi comuni stanno operando con varie squadre, i vigili del fuoco. Chiuso anche un tratto della Statale Regina (nel comune di Vercana) per una frana. Attenzione per chi si metterà in auto oggi.

Si segnala anche un crollo muro sulla Sp4 a Gravedona, motivo per cui la strada è stata chiusa.

