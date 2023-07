Vigili del fuoco al lavoro per il maltempo: oltre 60 interventi in tre ore

E' stata una notte estenuante per i vigili del fuoco di Como, impegnati fin dalle 21 a rispondere alle richieste di intervento a causa del maltempo che ha sferzato il Comasco nella sera del 24 luglio 2023. Almeno 200 le persone che hanno chiesto aiuto per mettere al sicuro tetti danneggiati e piante cadute o pericolanti. In sole tre ore i pompieri del comando provinciale di Como hanno effettuato circa 60 interventi, in particolare nei territori dei Comuni di Rovello Porro, Rovellasca e Turate. Grandine e vento sonmo la causa dei danni.