Malpensa, passeggero trovato con 26mila compresse di medicine varie: tenta la fuga

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’aeroporto di Malpensa e i finanzieri del Gruppo di Malpensa hanno sequestrato migliaia di farmaci rinvenuti in alcuni bagagli portati al seguito da un passeggero congolese, proveniente da Addis Abeba (Etiopia) e destinati al commercio al dettaglio.

Il viaggiatore è stato trovato in possesso di oltre 26.000 compresse di vari medicinali, tra i quali era presente in ingente misura un farmaco con il principio attivo “DEXAMETHASONE”, uno steroide antinfiammatorio economico. Con i medicinali sono stati rinvenuti nei bagagli anche prodotti cosmetici vietati nel nostro territorio.

Il passeggero fermato, benché avesse già consegnato i propri documenti agli agenti, ha tentato la fuga cercando di rimpossessarsi con destrezza dei bagagli contenenti la merce.

Il tentativo di fuga è stato prontamente vanificato grazie all’intervento dei militari della Guardia di Finanza che hanno riportato il passeggero negli uffici doganali per le operazioni di verbalizzazione.

Per i prodotti cosmetici è stata disposta la termodistruzione.

Sentito il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il passeggero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza assicurano costante presidio per evitare l’ingresso sul territorio nazionale di sostanze pericolose per la salute pubblica.