Malpensa, 60mila euro nascosti da una donna in pacchi di pasta: "Sono dei miei amici"

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza in servizio presso l’aeroporto di Malpensa hanno rinvenuto nei bagagli da stiva di una passeggera in partenza per Istanbul, con destinazione finale Lagos (Nigeria), somme complessive pari € 70.240 occultate in pacchi di pasta.

Durante i normali controlli ai passeggeri, è stata individuata una donna di nazionalità nigeriana residente nel torinese, diretta a Istanbul. Al momento del controllo la passeggera, alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro, titoli o valori mobiliari, ha dichiarato di avere con sé una cifra inferiore a quella consentita dalla vigente normativa (10.000 €).

Non convinti della veridicità dell’affermazione, il controllo veniva esteso sui bagagli da stiva già imbarcati, all’interno dei quali venivano rinvenuti oltre 60.000 € nascosti in svariati pacchi di pasta, abilmente chiusi ed atti a dissimulare una apparente e

normale confezione.



La passeggera, non sapendo come giustificare tali somme, ha dichiarato che erano soldi di alcuni suoi amici, non fornendo nessun ulteriore dettaglio. Al termine delle operazioni si è proceduto nei suoi confronti con il sequestro amministrativo del 50%dell’eccedenza della valuta trasportata e non dichiarata pari complessivamente a 30.120 euro, come previsto dal D.lgs 195/08.