Grave malore lungo il sentiero: un uomo soccorso a Valsolda

Mobilitazione dei soccorsi a Valsolda per un uomo che è stato colpito da un malore mentre passeggiava. Erano circa le 14 del 31 agosto 2022 quando l'uomo, un 63enne, si è sentito male mentre camminava lungo una strada percorribile solo a piedi, in prossimità di via Ceresio. A causa della difficoltà nel trasportare l'uomo fino all'ambulanza gli operatori del 118 hanno richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso di Milano. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso.