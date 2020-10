Ragazzo di 19 anni colpito da un grave malore: paura in un locale a Eupilio

E' passata da poco mezzanotte quando alla sala operativa del 118 arriva la richiesta di soccorso urgente per un ragazzo di 19 anni colpito da un malore mentre si trova in un locale serale di Eupilio. Oltre alla Croce Verde di Bosisio Parini e al Lariosoccorso di Erba viene allertato anche l'elisoccorso di Como. Sul posto giunge anche un'automedica con a bordo il medico del 118. Il ragazzo viene trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Erba. Non sono ancora state rese note le cause del grave malore. All'indomani il ragazzo è stato giudicato dai medici fuori pericolo.

