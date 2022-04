Malore a Lomazzo, 41enne soccorso in piena notte: è grave

Un malore improvviso, la chiamata al 118 e l'ambulanza della Croce Rossa è arrivata in via Bernardo Luini a Lomazzo intorno alla 1.19 della notte tra il 22 e il 23 aprile. Dopo i primi soccorsi sul posto, un uomo di 41 anni che ha avuto un malore improvviso, è stato portato in codice rosso, quindi in condizioni molto critiche all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato ricoverato alle 2.10.