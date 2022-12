Stava guidando il monopattino a Olgiate Comasco in via Roma. Era circa l'una di notte quando il 64enne, probabilmente per un infarto, è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso, un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia e l'auto medica. L'uomo è stato trasportato con urgenza al Sanrt'Anna ma poco dopo ha perso la vita.