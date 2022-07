Malore in baita sui Monti di Garzeno, partono i soccorsi nella notte ma il 73enne muore

La scorsa notte tra il 23 e il 24 luglio i tecnici della Stazione di Dongo della XIX Delegazione Lariana sono stati chiamati per un uomo che aveva avuto un malore mentre si trovava in baita, nella zona dei Monti di Garzeno. L’allertamento da parte della centrale è arrivato poco prima delle tre e mezza. Cinque i tecnici impegnati, tra loro anche un infermiere del Cnsas. L’uomo, 73 anni, residente in zona, purtroppo è deceduto.