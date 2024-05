Malore durante la gita sotto le stelle: bimbo di 9 anni rianimato dalle mamme

Tragedia sfiorata ieri sera 29 maggio a Carugo durante l'escursione di fine anno "Camminata sotto le stelle", una tradizione molto amata che si ripete ogni anno con l'adesione di tanti alunni. Ad accompagnare i bambini oltre alle insegnanti, anche i genitori. Intorno alle 21.30 un bambino di 9 anni ha avuto un malore e si è accasciato a terra dove c'è il ponte sotto la Novedratese che conduce sul sentiero verso Cascina Sant’Ambrogio. Grande spavento ma anche una reazione repentina delle mamme, alcune di loro infermiere, che hanno subito notato che si trattava di qualcosa di serio, chiamato il 118 e rianimato il piccolo. Durante la camminata era presente anche la protezione civile e un'ambulanza da Mariano Comense che presidiava l'evento come da passi. Sul posto è poi arrivato l'elisoccorso che ha trasportato il piccolo all'ospedale di Bergamo. Secondo quanto appreso il bambino sarebbe in rianimazione, in coma farmacologico. Ora tutta la comunità spera in una sua ripresa e si è stretta intorno alla famiglia.

In aggiornamento.