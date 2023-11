Alpe del Viceré, malore per un uomo di 83 anni: decolla l'elisoccorso

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, intervento della stazione triangolo lariano del Soccorso alpino. Secondo le prime informazioni, un uomo di 83 anni è stato soccorso in seguito a un malore, mentre si trovava con un’altra persona lungo la strada fra l’Alpe Viceré e Capanna Mara. Sul posto è arrivato subito l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso. È partita anche una squadra territoriale del Soccorso alpino; a poca distanza c’erano due infermieri del Cnsas, delle stazioni triangolo lsriano e lario occidentale - Ceresio, che sono andati in supporto all’équipe dell’elisoccorso. L’uomo è stato valutato nella parte sanitaria, messo in sicurezza e trasportato all'ospedale di Gravedona.