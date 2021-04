Malore durante la DaD: è morto il professor Giuseppe Pitorri del Monnet di Mariano

Il professor Giuseppe Pitorri stava svolgendo una lezione in Dad, l'altro ieri (30 marzo 2021) con i suoi alunni dell'Istituto Jean Monnet. Insegnava "Sistemi e Reti" per l'indirizzo di Informatica della scuola. Mentre stava svolgendo la lezione online si è sentito male improvvisamente ed ha chiuso in anticipo il collegamento. Non avendo ricevuto notizie del professore, che viveva da solo a Meda (in provncia di Monza e Brianza) il giorno dopo è stata la scuola ad avvisare le forze dell'ordine: i carabinieri di Seregno si sono recati presso la casa dell'uomo e hanno fatto la tragica scoperta.

Su Facebook le sentite parole di cordoglio della preside e degli alunni della scuola, per la perdita di un bravo professore, colonna portante del Monnet:

«Ancora incredula e sgomenta, comunico a tutta la comunità scolastica del Jean Monnet che il ????. ???????? ??????? non è più tra noi…Un malore e… ci ha lasciato!

Lo abbiamo conosciuto docente serio ed esigente, collega disponibile, sorridente e conciliante, amico a volte timido ma generoso, solare ed affettuoso.

Ha formato con rigore generazioni di studenti, e ci lascia “impreparati” Lo ringraziamo tutti per il significativo contributo professionale che ha dato alla scuola, sempre presente, capace di mediare e cercare una soluzione ai problemi, garbato e positivo nella sua quotidianità serena.

Giungono già tanti messaggi di costernazione e… non sappiamo ancora reagire.

C’è solo un grande vuoto

Tutto il mio e il nostro cordoglio ai familiari

Il Dirigente scolastico

Dott. Leonarda Spagnolo»