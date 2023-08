Malore improvviso: 36enne soccorso d'urgenza in un negozio del centro storico

Un malore improvviso mentre si accinge a comprare il pranzo. E' accaduto poco dopo le ore 14 in un esercizio commerciale di via Diaz, nel centro storico di Como. L'uomo, un 36enne, si è sentito male. Ha avuto un mancamento ma grazie ai tempestivi soccorsi del 118 è stato stabilizzato. Sebbene cosciente l'ambulanza lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.