Malore a Cantù, arriva l'elisoccorso in codice rosso: grave 54enne

Un malore imporvviso ieri sera 27 aprile per un uomo di 54 anni in via San Giuseppe a Cantù. Erano circa le 22 e sono stati chiamati subito i soccorsi del 118 che data la gravità dell'uomo sono intervenuti anche con l'elisoccoso decollato da Como Villa Guardia oltre che un'ambulanza e l'automedica. L'uomo dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori del 118 è stato trasportato all'Ospedale San'Anna di San Fermo della Battaglia, ancora in condizioni critiche.